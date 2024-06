Aggredito e malmenato sul Corso, 44enne finisce al San Timoteo

TERMOLI. Non solo cronache elettorali quelle della notte appena trascorsa. C'è stato anche un episodio di cronaca spiacevole, e proprio in centro. Un 44enne è stato aggredito sul corso Nazionale da una persona di sua conoscenza, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine.

L'uomo ha riportato la lesione dell'arto superiore, con possibile frattura, oltre a traumi al viso, per le percosse ricevute. È stato soccorso dal 118 Molise, intervenuto sul posto con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso del San Timoteo.