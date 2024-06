Prende fuoco legname trasportato su un autocarro

CAMPOMARINO. Materiale in legno prende fuoco nel tragitto compiuto da un autocarro. È accaduto intorno all'ora di pranzo nei pressi del cavalcavia che collega la statale 16 a Campomarino lido.

Gli occupanti del mezzo sono stati costretti a scaricare il materiale trasportato in fiamme, provocando anche il rogo della cunetta. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia locale, non ci sono stati particolari problemi per la viabilità.