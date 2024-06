Nsg Cup: festa di sport e aggregazione per oltre 300 dipendenti da tutta Italia

SAN SALVO. Nel tagliare il traguardo della 12ª edizione, la NSG Cup raddoppia e si arricchisce di novità. Il torneo aziendale degli stabilimenti italiani di NSG Group quest’anno ha visto il padel aggiungersi alla storica competizione di calcio (quest’anno nella formula a sette). Due discipline sportive per far crescere ancora di più la manifestazione vissuta nel segno della condivisione tra i dipendenti delle sedi di San Salvo, Porto Marghera, Settimo Torinese e Melfi. Sabato 8 giugno 2024 ad accogliere la competizione sportiva sono stati i campi del Nuovo Polo San Gabriele di Vasto.

Dalle primissime ore del pomeriggio, le otto squadre del torneo di calcio e le 20 coppie del torneo di padel, per un totale di oltre duecento atleti, hanno dato vita a match entusiasmanti e segnati da grande spirito di inclusione e fair play. Nella finalissima del calcio la squadra di Primo (San Salvo) ha bissato il successo dello scorso anno, superando in finale la squadra formata da Float San Salvo e Melfi. In semifinale, Primo aveva superato Bravo (San Salvo), mentre, nell’altro lato del tabellone, la formazione Float e Melfi si era imposta su Settimo Torinese. Nel torneo di padel successo per Bravo composta da squadra Leano D’Alò e Manuel Ruggieri, vittoriosi in finale sulla squadra TGH composta da Federico Loreta e Luigi Spadaccini. Riconoscimenti, nel corso della premiazione a cui ha preso parte il sindaco di Vasto, Francesco Menna, anche ai tre colleghi, Davide Di Marco, Giuseppe Reale e Nicola Licursi, che hanno coordinato il comitato organizzatore aziendale.

La giornata è poi proseguita con la cena che ha coinvolto, oltre agli atleti, familiari e tanti altri colleghi. Non sono mancate le specialità gastronomiche delle quattro città sedi degli stabilimenti italiani di NSG Group, con l’ultimo premio speciale assegnato alla delegazione piemontese per la miglior proposta culinaria. Va così in archivio questa edizione della NSG Cup, un’iniziativa nel segno dell’aggregazione, della condivisione e dell’inclusione che, interpretando pienamente l’approccio alla vita aziendale, coinvolge e valorizza la persona come parte di unico e grande Team. Eventi come la NSG Cup sono preziosi per la crescita, per lo scambio reciproco e per contribuire a creare un clima positivo che si riflette sull'ambiente lavorativo quotidiano.

