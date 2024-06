Violento impatto auto contro moto, un morto e un ferito grave

FOGGIA. È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, nel Foggiano.

Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un'auto e una moto lungo la Provinciale 38, che collega Apricena a San Nazario. Nulla da fare per il centauro, morto sul colpo; ferita in modo grave la ragazza che viaggiava come passeggera sulla due-ruote.

La ragazza è stata affidata agli operatori dell'elisoccorso e trasferita all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco dal Distaccamento di San Severo per bonificare e mettere in sicurezza la zona, mentre i rilievi del sinistro sono affidati ai carabinieri. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima