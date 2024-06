Si scontrano macchina e autobus, 22enne finisce al Pronto soccorso

TERMOLI. Un 22enne residente a Larino si è scontrato al volante della sua autovettura con un autobus alla periferia Sud di Termoli, tra il quartiere Difesa Grande e il nucleo industriale.

Per fortuna, nonostante l'impatto e l'uscita di strada della macchina, finita in una cunetta, non ci sono state conseguenze di rilievo per il giovane conducente, mentre danno sono stati cagionati al veicolo.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise soccorso, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito il 22enne al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.