Raffiche di vento oltre i 72 km/h e pioggia battente: bufera sulla costa

TERMOLI. Maltempo come da previsioni nel pomeriggio di oggi. Dal centro la perturbazione si è via via spostata sul litorale adriatico impattando prima sull'Abruzzo e quindi nel Molise.

La fase di instabilità tuttavia non pregiudicherà il prossimo fine settimana, dove sono previste temperature in aumento.

In ogni caso, la bufera ha prodotto un rain rate di 22,6 mm/h con raffiche di oltre 72 km di vento.