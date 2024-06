I messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Edoardo Sassi

TERMOLI. La notizia della scomparsa dell'avvocato Edoardo Sassi, marito della consigliera e professoressa Stumpo si è subito diffusa in città e sono tante le persone che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Dai semplici cittadini, ai colleghi consiglieri, avvocati. L'abbraccio commosso delle persone che ricordano "l'eccellente avvocato, uomo d'altri tempi".

«È con enorme tristezza che abbiamo appreso della scomparsa dell'Avv. Edoardo Sassi consorte della collega consigliera Marcella Stumpo. Alcuni di noi hanno conosciuto l'Avv. Sassi sia personalmente e sia professionalmente ed è impossibile non ricordarne le doti umane e professionali. Lascia un enorme vuoto in famiglia ma anche alla città di Termoli e crediamo che sarà sempre ricordato anche per il suo impegno politico professato nel centro sinistra regionale e della nostra città. Un grande abbraccio alla consigliera Marcella Stumpo e le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia». Questo il messaggio di cordoglio di Angelo Sbrocca, Andrea Casolino, Manuela Vigilante e Oscar Scurti

Anche l'avvocato Laura Venittelli si unisce al cordoglio. «Si è spento un grande avvocato, un professionista che incantava per il suo eloquio raffinato e per le capacita' argomentative che metteva in campo nelle difese dei suoi assistiti. Personalmente lo ricorderò sempre con stima ed amministrazione. R.i.p. Eduardo! Condoglianze cara professoressa Stumpo».