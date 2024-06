Turista bresciano derubato sotto l'ombrellone, con l'estate tornano anche i furfanti

TERMOLI. Furti di veicoli a 2 e 4 ruote, colpi nelle abitazioni, ma l’estate porta con sé anche un altro rischio, l’insidia dei ladri che agiscono in spiaggia, sotto gli ombrelloni, approfittando che i bagnanti di turno vadano a fare il bagno, appunto, passeggiate, si dedichino agli sport o si ritemprino al bar.

Non sono sprovveduti, sanno come e dove entrare in azione, solo due giorni fa abbiamo dato notizia del furto di scooter avvenuto sul viale Cristoforo Colombo, prima con le chiavi soffiate proprio in un lido e quindi salendo in sella al motociclo svanito nel nulla.

La scorsa estate innumerevoli gli episodi, con turisti e anche residenti disperati, per documenti e chiavi, ma anche cellulari e soldi, finiti nelle mani sbagliate.

Stamani, ennesimo furto, ai danni di un ospite bresciano, che era sulla spiaggia libera del litorale Nord. Tornato sotto l’ombrellone dopo essersene allontanato, non ha più trovato il borsello e al malcapitato, oltre alla reazione d’impeto, non è rimasto che chiamare le forze dell’ordine.

Non è un bel biglietto da visita questo, siamo appena nella prima metà di giugno e siamo tornato punto e a capo.