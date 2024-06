Ciclista investito in piazza del Papa, trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Non ci sarà più il traffico "scolastico", ma ci sono arterie che indipendentemente dagli orari e dai periodo, restano insidiose, come via Madonna delle Grazie. Un ciclista è stato investito poco dopo le 14.30 proprio alla rotatoria di piazza Giovanni Paolo II da un veicolo. Lo sportivo in sella al suo mezzo è finito a terra.

A soccorrerlo è stato il 118 Molise, intervenuto con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, che hanno immobilizzato il ferito e messo il collare, per poi trasportarlo in sicurezza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Successivamente, sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine per il rilievo del sinistro, con la pattuglia della Polizia locale e la volante del commissariato di via Cina. Operazioni di soccorso a cui ha assistito un capannello di persone, che hanno anche causato qualche disagio alla circolazione, visto il punto dell'impatto.