Incendi di sterpaglie e vegetazione nel basso Molise

BASSO MOLISE. Fine settimana con interventi diffusi quello dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e dei colleghi di Santa Croce di Magliano, in basso Molise. Incidenti stradali e incendi hanno impegnato le squadre dei turni diurno e notturno.

Nel pomeriggio di domenica 16 giugno due le segnalazioni per fiamme divampate nell'agro di San Martino in Pensilis, in contrada Bosco e in contrada Saccione, lungo la Sp 136. In serata, invece, allarme nel centro abitato di San Giuliano di Puglia, dove in Corso Umberto, nei pressi di uno stabile in costruzione, è divampato un rogo di sterpaglie, estinto dal personale del 115.