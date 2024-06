Ladri rubano autobetoniera e si danno alla fuga, fermati al casello di Vasto Sud

VASTO-PESCARA. Rubano un’autobetoniera e si danno alla fuga, ma vengono fermati al casello autostradale di Vasto Sud.

È successo martedì sera in una ditta edile in provincia di Pescara dove dei ladri hanno fatto irruzione e rubato il mezzo per poi fuggire in autostrada in direzione sud.

I proprietari del mezzo pesante hanno subito allertato le forze dell’ordine che, grazie alla Polizia stradale della sezione di Chieti, sono riusciti a intercettare e fermare i ladri lungo l’A14 vicino al casello di Vasto Sud.

I malviventi però si sono dati alla fuga abbandonato il mezzo mentre era in marcia e sono fuggiti nelle campagne limitrofe dopo aver scavalcato la recinzione dell'A14.

Il peggio è stato evitato grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato il mezzo ancora in movimento, evitando così possibili incidenti con altri automobilisti.