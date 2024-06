«Topi nel cimitero di Campomarino, serve una disinfestazione»

CAMPOMARINO. Perdere un figlio per una madre è un dolore indelebile, se a questo si aggiunge anche un periodico sconcerto per le condizioni in cui viene tenuto il cimitero, al dolore si assomma lo sdegno.

Tutti i giorni (o quasi) la signora Anna Caserta si reca sulla tomba del figlio Ennio Desiderio, spesso ne ha denunciato gli atti vandalici e i furti, lo scorso anno anche la presenza delle giostre, diciamo localizzazione un po' bizzarra.

Stavolta, contattandoci ancora, ha voluto rappresentare il degrado: «Ieri, andando al cimitero da mio figlio, entro nella cappella invasa da topi, pieno di feci, non fanno una disinfestazione, ho lì un figlio di venti anni e mi piange il cuore sapendo che la notte vanno i topi dai nostri cari».