Lago di Occhito, persi un milione di metri cubi d'acqua in 24 ore

MOLISE. In appena 24 ore il lago di Occhito ha perso quasi un milione di metri cubi di acqua.

La rilevazione effettuata ieri dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia indicava una disponibilità idrica di 127.634.300 milioni di metri cubi, quella di oggi 126.641.200 mln.

Il lago di Occhito è un grande invaso artificiale creato con uno sbarramento sul fiume Fortore e segna il confine tra la Puglia e il Molise per circa 10 km.

Ha una lunghezza di circa 12 km e appartiene per metà alla provincia di Campobasso e per la restante parte alla provincia di Foggia. Rappresenta il secondo invaso artificiale più grande d'Europa per capienza. La capacità totale è di 333 mln di metri cubi, 250 mln quella utilizzabile. (Ansa).