Md Italia, è stato di agitazione nazionale: la condanna della Fisacat Cisl Abruzzo-Molise

ABRUZZO-MOLISE. L'organizzazione sindacale Fisascat Cisl Abruzzo Molise esprime profonda preoccupazione e condanna per l'episodio recentemente emerso presso il supermercato MD di Brandizzo, dove una responsabile ha vietato alle cassiere di utilizzare il bagno, usando toni inaccettabili.

Questo comportamento è inammissibile e sintomatico di un problema più ampio di rispetto e dignità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’episodio si inserisce in un contesto di condizioni lavorative oppressive che generano elevati livelli di stress correlato: il carico di lavoro eccessivo, i turni irregolari e la mancanza di rispetto per le necessità fondamentali dei lavoratori creano un ambiente lavorativo tossico che compromette la salute mentale e fisica dei dipendenti.

Lo stress da lavoro correlato è un problema crescente nei punti vendita, derivanti da politiche aziendali che mettono il profitto al di sopra del benessere di ciascuna e ciascuno.

Questo stress non solo danneggia le lavoratrici e i lavoratori, ma mina anche la produttività e la qualità del servizio offerto ai clienti.

I responsabili di punto vendita dovrebbero svolgere un ruolo di guida positiva garantendo rispetto e dignità ai lavoratori.

Chiediamo con urgenza e forza un intervento per migliorare le condizioni di lavoro, rispettando i diritti fondamentali dei dipendenti e adottando misure efficaci per prevenire lo stress da lavoro correlato.

Come organizzazione sindacale denunciamo fermamente queste pratiche e siamo pronti a supportare i lavoratori in ogni modo necessario per garantire un ambiente di lavoro sano e rispettoso.

Per le ragioni esposte le segreterie nazionali hanno dichiarato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori MD S.p.a. su tutto il territorio nazionale.