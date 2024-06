"Foglio di via" per un truffatore seriale

ISERNIA. Nella giornata di ieri, 21 giugno 2024, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia hanno provveduto ad eseguire la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio adottata dal Questore Della Cioppa ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 nei confronti di un soggetto con numerosi precedenti penali residente a Napoli.

Nello specifico, intorno alle ore 12, una volante della questura, allertata dalla Sala Operativa, ha individuato un uomo che si aggirava con fare sospetto in Contrada Breccelle, zona residenziale isolata e lontana dal centro abitato, già in passato teatro di furti in abitazione. Sottoposto a controlli, è emerso che l’uomo, proveniente dalla città partenopea, presentava numerosi precedenti per truffa, furto e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; pertanto, non essendo stato in grado di giustificare la sua presenza nel Capoluogo pentro, il soggetto è stato allontanato dal territorio del Comune, con divieto di farvi ritorno per il periodo di un anno.

L’intervento s’inserisce nel più ampio contesto di intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati, specie nel fine-settimana, alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, quali i furti in abitazione; negli ultimi giorni, infatti, la Polizia di Stato, a Isernia, nella Provincia e sulle strade di maggiore interesse che collegano questo territorio con il Lazio e la Campania, ha assicurato – con il concorso di 6 equipaggi automontati del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara – capillari servizi straordinari di controllo del territorio, col fine, altresì, di prevenire comportamenti scorretti alla guida mediante l´accertamento delle condizioni psicofisiche.

Più nel dettaglio, nell’ultima settimana sono stati effettuati più di 30 posti di controllo e sottoposti a verifica 574 veicoli e 813 persone, di cui 143 con pregiudizi di polizia.