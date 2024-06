Auto in fiamme sul lungomare Nord, spavento per due giovani

TERMOLI. Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra di Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta sul lungomare Nord di Termoli, in via Amerigo Vespucci, per l'incendio di una autovettura.

Il veicolo è stato distrutto dalle fiamme, solo spavento per i due giovani occupanti.