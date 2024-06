Ladri all'opera con le tronchesine: altre due bici elettriche rubate sul lungomare Nord

TERMOLI. Allarme furti sulle bici elettriche in sosta nel lungomare Nord di Termoli.

Due sono state rubate la scorsa domenica, altre due stamani, regolarmente "assicurate" col catenaccio, ma i ladri non se ne curano affatto. Agiscono a petto nudo, come fossero bagnanti normali e non furfanti, quali sono, mischiandosi alla gente che affolla il viale Cristoforo Colombo; con assoluta nonchalance, adocchiano i loro bersagli, tronchesine alla mano, spezzano il catenaccio e salendo in sella fuggono via.

Insomma, non c'è tregua, per macchine, scooter e quest'anno le bici elettriche, ricordiamo come settimane fa ne venne rubata una persino all'ospedale San Timoteo, nell'area riservata ai dipendenti. Deve esserci una richiesta particolare, anche dei semplici componenti, da soddisfare sul mercato nero.

Resta di fatto un pessimo biglietto da visita per la nostra città a vocazione turistica e si spera che quanto messo a fuoco nell'ultima riunione di coordinamento prefettizio con le forze dell'ordine di qualche giorno fa, proprio mirata alla stagione estiva, dia davvero frutti concreti, perché l'esasperazione sta montando sulla costa.