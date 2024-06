Schianto in moto a Francavilla, Real Guglionesi in lutto per la morte di Lorenzo Giangiacomo

GUGLIONESI. «Una notizia che ci ha tolto il fiato. Addio Lorenzo, riposa in pace. Le nostre condoglianze alla famiglia». Un post pieno di dolore quello della società Real Guglionesi, in cui aveva militato Lorenzo Giangiacomo nella stagione 2019-2020, portiere 25enne di origini abruzzesi, morto dopo uno schianto in moto a Francavilla al Mare.

Il veicolo guidato da Lorenzo è finito contro un palo della pubblica illuminazione.

Era a bordo della sua motocicletta, lungo via Paolucci, quando per cause al vaglio delle Forze dell’Ordine, ho sbandato finendo oltre il margine della carreggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Diffuso il cordoglio nella località della provincia teatina e in tutti il mondo sportivo.