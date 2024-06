Mezzo da lavoro esce fuori strada tra San Martino e Ururi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un mezzo pesante da lavoro è uscito fuori strada nella serata di oggi nell'agro compreso tra San Martino in Pensilis e Ururi, in contrada Bosco Pontoni.

Sul posto, appena dato l'allarme e richiesto l'intervento dei soccorritori, sono intervenuti il 118 Molise, con l'ambulanza dei volontari della Croce di San Gerardo, provenienti dalla postazione di Larino, i Carabinieri della compagnia frentana e i Vigili del fuoco. Il conducente rimasto ferito nell'uscita di strada è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.