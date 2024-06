Geco alla deriva salvato in mare dai Vigili del fuoco

CAMPOMARINO. Il 21 giugno scorso, il personale del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso, nel corso di un addestramento per la conduzione dei mezzi nautici e soccorso acquatico a circa un miglio a largo di Campomarino, si è imbattuto in un geco alla deriva!

Uno dei soccorritori, mentre era impegnato a recitare il ruolo del “pericolante”, per consentire ai colleghi di esercitarsi nelle operazioni di recupero, ha notato il piccolo rettile nuotare freneticamente. Sebbene sorpreso dall’inusuale incontro, il personale ha provveduto immediatamente a recuperare l’animale, portandolo a bordo di una delle imbarcazioni in dotazione.

Non è chiaro come il geco si sia trovato così a largo, ciò che è certo è che è stato tratto in salvo e riportato sulla terra ferma, dove si è allontanato lasciandosi alle spalle la brutta avventura.

