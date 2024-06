Incendio lambisce la zona artigianale di Portocannone, interviene il 115

PORTOCANNONE. Vigili del fuoco all'opera stamani, intorno alle 11, nei pressi della zona artigianale di Portocannone, è divampato un incendio che ha interessato uliveti, cannucce e sterpaglie.

Prontamente è stata allertata la squadra in turno del 115, sopraggiunta con tre veicoli per domare le fiamme. Anche alcuni lavoratori delle aziende vicine sono intervenuti con tubi dell'acqua per spegnere le fiamme.