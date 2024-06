Emergenza furti: «Chiediamo maggiore sicurezza per turisti e personale dei lidi balneari»

TERMOLI. Giorni fa si è riunito il coordinamento prefettizio sulla sicurezza e l'ordine pubblico a livello provinciale per affrontare il nodo della stagione estiva, ospitato proprio - a porte chiuse - al Comune di Termoli. Focus, come riportato, sulle infiltrazioni malavitose dalla vicina Puglia, tra gli aspetti peculiari e assieme ai sindaci e alle forze dell'ordine si è stabilito di incrementare i controlli.

Un tenore analogo, visti anche gli ultimi episodi, avvenuti nei 3 weekend di giugno fin qui trascorsi, con furti di bici elettriche, scooter, autovetture e persino mezzi da lavoro, e non mancano neppure quelli classici sotto l'ombrellone. Insomma, un turismo assediato e accerchiato; per questo a nome dell'intera categoria, il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Domenico Venditti, ha chiesto maggiore sicurezza per clienti, turisti e persino dipendenti degli stabilimenti balneari.

Non a caso, proprio stamani è stato diffuso dall'Asec-Confesercenti il messaggio di ringraziamento ai Carabinieri, per aver ritrovato l'auto del presidente, rubata proprio sul lungomare Nord.