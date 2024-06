Altre tre interdittive antimafia emesse dal prefetto in Molise

ISERNIA. Dopo le tre interdittive "Antimafia" emesse per aziende operanti sulla costa molisana, anche il prefetto di Isernia adotta tre interdittive.

Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale da parte del Prefetto di Isernia, Franca Tancredi che ha di recente adottato tre interdittive antimafia riguardanti altrettante imprese aventi sede legale in provincia di Isernia (due a Venafro e una a Sesto Campano), operanti nei settori di attività maggiormente esposti al pericolo di infiltrazioni mafiose.

Tali provvedimenti sono il risultato di una articolata istruttoria condotta dal Gruppo Interforze Antimafia coordinato dalla Prefettura, al quale hanno partecipato rappresentanti della locale Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché i vertici della Direzione Investigativa Antimafia di Bari. I provvedimenti emessi inibiscono, per il futuro, le imprese destinatarie sia per la titolarità di rapporti autorizzatori o concessori con la Pubblica Amministrazione, sia per l’acceso ai fondi pubblici.

Detta attività conferma quanto emerso anche nella relazione del primo semestre 2023 della Direzione Investigativa Antimafia, di recente pubblicazione, in merito alla condizione di vulnerabilità del territorio isernino che continua a risentire dell’influenza delle aree geo-criminali contermini della limitrofa provincia di Caserta.