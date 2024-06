Bici elettriche rubate messe sul mercato illegale a prezzi "scontati", specie nelle grandi città

TERMOLI. Boom vero e proprio, quello del fenomeno dei furti di bici elettriche sulla costa molisana, sul lungomare Nord, in periferia e nei luoghi più impensabili, come le rastrelliere dell’ospedale San Timoteo, nelle zone riservate al personale dipendente dell’Asrem. Insomma, una vera e propria “nicchia bollente”, quella dei ladri che alimentano mercato illegale, chiaramente, ma non soltanto quello parallelo, sotterraneo, perché ci sono anche annunci che in modo spregiudicato vedono in vendita i velocipedi a pedalata assistita sui siti che tradizionalmente utilizziamo per adocchiare l’usato conveniente.

È quanto viene perlustrato sul web anche dalle forze dell’ordine. Chi pensava che potessero essere le batterie e le componenti elettriche coi metalli rari a interessare i malviventi si sbaglia di grosso, e non nascondiamo di essere stati tra questi all’inizio, ma abbiamo così deciso di approfondire la questione.

Oltretutto, buona parte delle bici elettriche sono destinate alle grandi città, dove difficilmente i controlli potrebbero mettere in evidenza i reati di ricettazione, considerata la mole di veicoli circolanti e la facilità con cui i numeri di matricola dei telai vengono camuffati e “taroccati”. Ci sono clienti poco accorti, o altrettanto spregiudicati come chi glieli offre, che per risparmiare in media sui 300 euro, accettano di effettuare l’incauto acquisto, con buona pace di chi dalla scelta di mobilità sostenibile, il green lo vive sulla propria pelle, ma di rabbia.