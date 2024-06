Traffico di stupefacenti: sei condanne e 12 assoluzioni dopo 9 ore di camera di consiglio

LARINO. Cala il sipario in primo grado sull'inchiesta antidroga White beach.

Oltre nove ore di camera di consiglio, quelle necessarie nella giornata di ieri, per emettere la sentenza su uno dei processi per traffico di stupefacenti sulla costa di cui la Procura distrettuale del capoluogo aveva contestato anche il reato associativo. Ben 18 gli imputati giudicati dal collegio presieduto dal giudice Michele Russo e composto anche dalla giudice relatrice Tiziana Di Nino e dalla giudice Francesca Sansone al Tribunale di Larino.

Da sottolineare che il Pm aveva richiesto anche pene variabili tra i 6 e i 12 anni.

Il collegio non ha riconosciuto il profilo dell'associazione a delinquere su cui era incardinato il giudizio. Tra i 18 imputati c'erano anche la compagna e la suocera del principale indiziato, giudicato con rito abbreviato a parte (condannato a 7 anni), al tribunale di Campobasso; difese dall'avvocato Ruggiero Romanazzi, per cui sono state comminate condanne per 8 e 6 mesi, scagionate dalla detenzione di 770 grammi di cocaina. Altre condanne sono state decretate per altri 4 imputati: a due anni e nove mesi, uno anno e 3 mesi e la pena più grande a sette anni e sei mesi. Infine, una ulteriore condanna a 5 anni e sei mesi.

Ulteriori profili di responsabilità vennero giudicati, assieme al principale indiziato, sempre con rito abbreviato al Tribunale di Campobasso.

L'INCHIESTA

Il 5 ottobre 2022 a Termoli, Campomarino, Sant’Elia a Pianisi, Guglionesi e San Severo, i militari del comando provinciale Carabinieri di Campobasso dettero esecuzione a 18 misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia (di cui 14 custodie cautelari in carcere, 3 domiciliari ed 1 obbligo di dimora), a carico di 18 soggetti di nazionalità italiana ritenuti responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R.309/90).

Nel corso dell’indagine denominata “White beach” - condotta con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti, perquisizioni e l’escussione di numerosi testimoni - erano già stati effettuati 4 attesti in flagranza e diversi i sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 960 grammi di cocaina, 120 di hashish e 70 di marijuana.