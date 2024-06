Coinvolto in un incidente al rientro dal lavoro, muore bracciante nella Capitanata

SAN SEVERO. Ancora un lutto nella comunità di immigrati che si prestano a lavorare in campagna, stavolta nell'agro di San Severo. Un bracciante è deceduto per le conseguenze di in un incidente stradale avvenuto al rientro dal lavoro nei campi, ma la dinamica sarebbe ancora tutta da chiarire.

La vittima, di nazionalità gambiana, era residente a San Severo. Come riferisce FoggiaToday: "È da ieri che, a seguito della notizia della morte di un mio assistito, cerco - a malincuore - di ricostruire cosa sia accaduto", si sfoga l'avvocatessa Margherita Di Marco. "Era un bravissimo ragazzo. Il 9 giugno ha avuto un gravissimo incidente stradale mentre rientrava a casa dal lavoro. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, che cercherò di ricostruire".

"Penso che questo sia il lato più brutto del nostro mestiere. Quando un ragazzo muore in un Paese straniero, lontano dalla sua famiglia, l'avvocato è una sorta di 'sostituto' delle figure più care, un punto fermo. In una Italia dove gli eventi recenti (mi riferisco alla morte del bracciante a Latina) ci ricordano che peso e valore abbiano, purtroppo, queste vite, la storia di questo ragazzo fa male il doppio", aggiunge.