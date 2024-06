«Un'auto mi ha tagliato la strada in via Corsica facendomi cadere, chi ha visto l'incidente?»

TERMOLI. Destano davvero sconcerto gli episodi ormai ripetuti di auto pirata che causano incidenti e non si curano di fermarsi a prestare soccorso e comunque coi loro conducenti a sottrarsi repentinamente alla constatazione del sinistro.

Una volta erano casi sporadici, ora sono ricorrenti, come avvenuto venerdì scorso, intorno all’ora di pranzo, in via Corsica, a una 38enne che stava in sella al proprio scooter, che ora lancia un appello, attraverso Termolionline, per rintracciare una ragazza che l’ha soccorsa, dopo la caduta avvenuta per una manovra condotta da una Mercedes grigia classe B. La giovane che si è fermata a prestare soccorso era al volante di una Lancia Y nera.

«Venerdì 21 giugno alle ore 13 circa mentre ero in sella al mio scooter, alla rotonda che porta da via Corsica a viale Marinai d’Italia, in direzione centro, un’auto mi ha tagliato la strada costringendomi a una brusca frenata, nella quale ho perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Se qualcun altro ha visto la dinamica e può aiutarmi a ricostruire l’accaduto ne sono grata».

Qualora ci fossero persone che abbiano visto il sinistro, o la stessa ragazza della Lancia Y nera, si potranno rivolgere alla nostra redazione, per mettersi in contatto con la 38enne.