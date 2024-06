Ci risiamo, ladri tentano di rubare una Jaguar in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Non cessa l'allarme dei furti sulla costa e in città. Nella notte, c’è stato in piazza Sant’Antonio un tentativo di furto ai danni di una Jaguar.

I ladri hanno rotto il finestrino posteriore destro dell’auto. Non si sa se abbiano portato via qualcosa. Una brutta sorpresa per il proprietario dell’auto quando andrò a riprendere la sua macchina parcheggiata in piazza.

L'auspicio è sempre quello di ulteriori controlli e pattugliamento del territorio, anche se non si possono coprire tutte le strade, questo è certo. Anche perché, i malviventi non è facile bloccarli, poiché ci sono coloro che scendono in treno, e poi fuggono al volante delle vetture che rubano. Resta l'amarezza di chi vede svanire sacrifici assieme alle automobili.

Galleria fotografica