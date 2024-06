Violenta grandinata nel basso Molise, a Larino danneggiate alcune autovetture

LARINO. Pioggia battente sulla costa, grandine nell'entroterra e in dieci minuti di tempesta a farne le spese sono state alcuni veicoli, sorpresi dalla furia del maltempo.

In particolare, bersagliata la zona prossima al tribunale e all'ospedale Vietri, tra via Giulio Cesare e via Iovine, danneggiati alberi e vetture, coi vetri infranti e danni alle carrozzerie.

Grandine anche sul resto del territorio, nelle zone agricole e per questo si temono le conseguenze sugli alberi da frutto, vigneti e olivi.