Partiti i controlli della Polizia dopo il summit sulla sicurezza costiera

TERMOLI. Dopo l'emergenza furti degli ultimi giorni, in attuazione di quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 19 giugno, da oggi, hanno avuto inizio capillari controlli, che si protrarranno per tutta la stagione estiva, mirati a verificare il regolare svolgimento delle attività presso i lidi e le strutture di ritrovo collettivo ubicate lungo la fascia costiera della provincia di Campobasso.

Già da questa mattina, infatti, i poliziotti del Commissariato di Termoli, con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e del personale della Capitaneria di Porto di Termoli, hanno sottoposto a controllo tre stabilimenti balneari della cittadina adriatica.

L’attività dei poliziotti si è estesa anche al pattugliamento dei punti cittadini più sensibili per la commissione di reati, nonché delle principali arterie stradali utilizzabili dalla criminalità trasfertista.

Tali iniziative sottolineano l’impegno della Polizia di Stato nel garantire un’estate sicura ai turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze nella provincia di Campobasso.