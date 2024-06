Quando i commenti social "vanno oltre", diffamarono Giada: condannate due donne in Tribunale

TERMOLI. Ci capita sovente di dover intervenire a seguito di commenti social ai nostri articoli di cui faremmo volentieri a meno, occorrerebbe imporsi il rispetto del prossimo, con la capacità di esternare i propri pensieri, perché la libertà di espressione è sacra, ma non quella di dileggiare e arrecare nocumento altrui.

Come sempre, la virtù sta nel mezzo. Per questo, comprendiamo quanto è accaduto a una ragazza che si è trovata nell’occhio del ciclone, in giovanissima età. Parliamo di Giada Vitale, oggi 29enne, che sta cercando di ricostruirsi un percorso di vita al netto di vicende che l’hanno resa al centro dell’attenzione.

Giada non ancora ha rinunciato a far valere le proprie ragioni anche nelle sedi che non ne hanno accolto le istanze e ci riferiamo chiaramente al periodo successivo al compimento dei 14 anni, per la storia che ha chiamato in causa le responsabilità di don Marino Genova, condannato per il periodo precedente quando i 14 anni non li aveva ancora raggiunti.

Ma le aule di tribunale hanno anche affrontato situazioni scaturite proprio dall’attenzione mediatica, per questo, sono state citate a giudizio dalla Procura di Larino due donne che si erano rese protagoniste di aver proferito giudizi e commenti lesivi della stessa Giada, che non ha accettato passivamente di subirli, presentando querela per diffamazione sui social, nel caso di specie su Facebook, a corredo di un articolo di stampa.

Di ieri pomeriggio la sentenza, col giudice onorario Elena Di Brino che ha comminato una pena di sei mesi, sospesa, con risarcimento civile da quantificare in sede separata e pagamento delle spese processuali. Ad assistere come parte civile la Vitale è stato l’avvocato Giuseppe D’Urbano. Abbiamo raccolto un commento a caldo di Giada: «Anche questa volta Giustizia è fatta. Lo Stato ha dato un segnale forte.

Tutti i commenti diffamatori, gratuiti, mai ritirati e lesivi che sono stati fatti nei miei confronti in realtà non hanno offeso solo me, ma tutte coloro che pur subendo violenza devono lottare per convincere i ben pensanti della verità degli abusi subiti. Sperando che i leoni da tastiera imparino a rispettare il prossimo e che capiscano che occorre rispettare le sentenze».