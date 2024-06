«Ricorderemo il tuo sorriso, buon viaggio Vittorina»

TERMOLI. Si sono celebrati questa mattina, presso la chiesa di San Timoteo, i funerali della semplice e amorevole Vittoria Lucia Villa, conosciuta a tanti solo come “Vittorina”.

La sua esistenza, seppur sofferta e travagliata, è stata felice, perché guidata, accudita e coccolata dalla sua adorata mamma Maria Antonietta, storica infermiera all’Inam di Corso Umberto, con una forza e un coraggio davvero da invidiare.

“Quando usciva con la mamma era felice, perché era la sua ombra che non l’abbandonava un secondo”, ha detto don Benito durante l’omelia.

All’uscita della bara dalla chiesa, la commozione è stata tanta. Mamma Maria Antonietta ha accarezzato la bara, come se stesse accarezzando Vittorina per l’ultima volta.

Come deve essere forte il dolore di una mamma che si deve separare da un pezzo del suo cuore. Il cuore di Vittorina per lei è stato davvero speciale, la forza l’ha tenuta in vita, e le ha fatto tenere duro e curare la sua amata figlia fino all’ultimo sospiro di vita.

Noi ce la ricordiamo Vittorina. Quando usciva per il corso con il sorriso che le solcava il viso seppur sofferente, veniva accarezzata da tutti coloro che la incontravano e lei ricambiava, a modo suo, riuscendo a comunicare la sua gioia.

Quando abbiamo appreso della sua dipartita, il nostro pensiero è andato ai genitori, a mamma Maria Antonietta e al papà, il professor Aldo Villa. Due genitori che hanno dimostrato davvero cosa significano essere tali, con una profonda dignità e tanta forza, alleviando la sofferenza di Vittorina come meglio potevano.

Ora, lassù, Vittorina riabbraccerà il suo papà, in un mondo in cui le sofferenze non esistono più.

«Cara Antonietta, sei stata una mamma coraggiosa, hai amato tua figlia dal profondo del tuo cuore, lei sarà sempre con te. Aldo sarà insieme agli angeli ad accoglierla e la faranno sentire tranquilla.

Grazie per averci dato una lezione di dignità e amore. E siamo sicuri che Vittorina ti stia dicendo “Grazie mamma per la mia vita insieme a te”

Buon viaggio Vittorina».