Scontro frontale all'uscita della Trignina, due feriti

SAN SALVO. Un violento scontro frontale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in territorio di San Salvo. Il sinistro si è verificato in via Montenero in prossimità della rampa di raccordo con la Trignina.

Due i mezzi coinvolti: una Ford Fiesta e una Suzuki. Due i feriti fortunatamente in maniera lieve e trasferiti al San Pio di Vasto dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vasto e la Polizia locale di San Salvo per i rilievi del caso.