Pavanelli e Gravina (M5S): «Governo sostenga riconversione stabilimento Stellantis di Termoli»

TERMOLI. «È davvero strano che un governo dichiaratamente nazionalista, non crei le migliori condizioni affinché le imprese investano nel nostro paese. E lo è ancor di più se parliamo del processo di riconversione di uno stabilimento e oltre 2000 posti di lavoro, creando l’unico sito italiano per la produzione di batterie per i veicoli elettrici.

E questo nonostante uno stanziamento di 500 milioni già da tempo programmato e inserito nel PNRR, che l’attuale Ministro Urso si è ritrovato già pronto sulla scrivania.

I fondi, quindi, non mancano ma forse manca una strategia industriale, una visione che tuteli siti produttivi e lavoratori e che crei le condizioni strutturali affinché l’Italia sia protagonista, al pari di Francia e Germania, del processo di transizione che sta interessando il comparto dell’automotive a livello mondiale.

Abbiamo così presentato, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, un’interrogazione per chiedere i motivi per cui mentre altri paesi europei decidono di investire nelle aziende che creano ricchezza nei territori, in Italia continuiamo a subire le scelte imprenditoriali delle sempre più numerose delocalizzazioni».

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Molise, Roberto Gravina.