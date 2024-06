"Ero straniero e mi avete accolto”, in "rete" il progetto d'inclusione della Figc

MONTENERO DI BISACCIA. Progetto Rete 2024 “Ero straniero e mi avete accolto”: grande successo per la Finale Regionale Ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra formata dai ragazzi di Petacciato che rappresenterà il Molise nella fase interregionale in programma a settembre. Il 26 giugno 2024, nella suggestiva cornice del Centro Federale Territoriale “Vincenzo De Santis” di Montenero di Bisaccia, si è svolta la tappa regionale del Progetto Rete, un’iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidata dal coordinatore regionale Gianfranco Piano, rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) presenti in tutto il territorio nazionale, per promuovere e favorire l’integrazione e i processi di inclusione sociale ed interculturale, tramite il nobile giuoco del calcio.

Presso l’impianto della costa molisana si è svolto un triangolare 9c9 tra i vari centri Sai coinvolti (Campobasso, Limosano con la comunità per soli minori stranieri e Petacciato). Presenti per l’occasione il curatore del progetto Paolo Pizzuto, il Responsabile dell’Attività di Base Massimiliano di Gregorio e i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico, che non hanno voluto far mancare la loro vicinanza ai giocatori in gara (circa 60) ed ai loro accompagnatori. È stata una manifestazione ricca di emozioni, in cui non sono mancati agonismo, giocate individuali, divertimento e fair play.

Al termine delle gare, ad aggiudicarsi la finale regionale è stata la squadra formata dai ragazzi del centro Sai di Petacciato: saranno loro a rappresentare il Molise nella fase interregionale in programma a settembre. Un ringraziamento al Comune di Montenero di Bisaccia e all’Asd Calcio Montenero, che hanno mostrato grande disponibilità nell’accogliere la manifestazione. Come sempre prezioso ed imprescindibile è stato l’apporto degli allenatori e dello staff targato Sgs, che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto sociale.

