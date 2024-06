Aggredito nella notte a Guglionesi, 31enne trasportato al San Timoteo

GUGLIONESI. Non inizia nel migliore dei modi il lungo weekend di Sant'Adamo a Guglionesi. Un ragazzo di 31 anni, residente a Campomarino, è stato aggredito in paese, in via Milano.

L'episodio è avvenuto intorno alle 4 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno trasportato il giovane al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Il 31enne non ricorderebbe nulla di quanto avvenuto e ha subito un trauma cranico.

Toccherà agli investigatori dell'Arma ricostruire la dinamica dei fatti, per risalire ai responsabili e alle motivazioni di quanto accaduto.