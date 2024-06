Altre tre auto in sosta danneggiate a Rio Vivo, «Chiediamo più controlli in città»

TERMOLI. Una serata conviviale tra colleghi, mangiando una pizza in un lido del lungomare di Rio Vivo, ma con la spiacevolissima sorpresa dell'ennesimo atto vandalico contro alcune delle auto in sosta.

In via Rio Vivo, stavolta, in azione i malintenzionati, che hanno infranto i vetri di una delle macchine e hanno danneggiato, graffiandole con una chiave, le carrozzerie di altre due: si tratta di una Opel Crossland, di una Lancia Y e di una Renault Captur.

Sparite anche una busta con dei vestiti e una giacca di pelle, oltre a un paio di scarpe, quindi vandalismo con furto annesso.

Diverse sono stati gli episodi denunciati sui social negli ultimi tempi, sempre col medesimo copione, di cui abbiamo pubblicato foto e sfoghi degli automobilisti.

Dei danneggiamenti di ieri sera sarà presentata formale denuncia questa mattina alle forze dell'ordine.

«Sembra sia la moda del momento - ha commentato una delle proprietarie - è davvero grave ciò che sta accadendo: vuol dire che non ci sono sufficienti controlli, se si riescono a fare determinati atti vandalici».

Galleria fotografica