Parcheggi selvaggi... la serie continua

TERMOLI. Degrado e parcheggi selvaggi. Una serie infinita di segnalazioni che mette in luce l'inciviltà della gente che rappresenta da sempre un problema sotto molteplici profili.

Parliamo della viabilità nel cuore di Termoli, per la precisione i parcheggi selvaggi che costeggiano il Micro Bar in corso Umberto. La strada, a causa delle macchine parcheggiate sia a destra che sinistra, si "restringe", rendendo difficile il passaggio delle circolari.

La scuola è anche finita, e gli orari di "sosta concessi ai genitori" non ci sono.

Troppi gli episodi, la frequenza con cui ciò avviene è ormai davvero quotidiana, ed è lo specchio di un comportamento ormai diffuso.

Ricordiamo che lo scorso 5 aprile il comune di Termoli ha emanato un'ordinanza sul divieto di parcheggio in questa zona.

Su entrambi i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Carlo del Croix e piazza Giuseppe Garibaldi (piazza della stazione ferroviaria), l'utilizzo esclusivo degli stalli di sosta esistenti (a pagamento e non) da parte delle sole “autovetture”, così come definite dall’art. 54, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 285/1992;

Sarà integrata la segnaletica verticale esistente, mediante l’apposizione della tabella riportante la figura II 136, art. 125 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, riferita alla sola categoria di veicoli ammessi alla sosta.

Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi.

Inoltre ricordiamo che è in vigore anche l'ordinanza che vieta la sosta sul lato sinistro, nel tratto da piazza Garibaldi al Corso Nazionale, eccezion fatta per gli orari esclusivi di ingresso e uscita dalle scuole, ovviamente fino a quando rimarranno aperte.