Ladri sorpresi a rubare, per fuggire esplodono colpi di pistola

ROTELLO. Come si difende un territorio dalle incursioni dei malviventi? Come si pone un argine alle "invasioni barbariche"? Perché è di questo che stiamo parlando.

Nelle zone collinari e sulla costa, sempre più stretta la morsa di chi delinque, attraverso i reati predatori, ma questa recrudescenza rischia di finire anche fuori controllo.

Un esempio è venuto da quanto accaduto nelle ultime ore, due sere fa, a Rotello.

La parte del territorio che confina con la Puglia è bersaglio delle bande di ladri al pari del litorale, anzi, come furti in abitazione anche di più, mentre sulla riviera si preferisce puntare a rubare i veicoli.

Località come Santa Croce di Magliano, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, ad esempio, bersagliate da furti nel corso dei mesi, ma non è immune anche Rotello, che dallo scorso inverno ha subito diverse "visite" per nulla gradite, ma quanto ora è successo è ancora più grave.

«Dei coraggiosi compaesani li hanno affrontati, ma alla vista dei colpi di pistola non hanno potuto che rifugiarsi. Fra l'altro hanno sparato un colpo sulla macchina di una mia amica che passava di lì per tornare a casa sua. Da quello che I miei amici che vivono a Rotello, il paese sembrava il Far-West», ha riferito un cittadino che abita ora lontano e che ha raccolto le testimonianze di chi c’era. Ma cosa è successo? I banditi avevano “visitato” una casa, in assenza dei proprietari. Tuttavia, i ladri, spaventati dall'arrivo di alcuni concittadini che si erano accorti del furto in atto e che erano sopraggiunti nei pressi dell'abitazione nel tentativo di sventarlo, hanno sparato in aria.