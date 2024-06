Gigafactory a Termoli: l'impegno dei 5 Stelle

CAMPOBASSO. Lunedì 1° luglio, alle ore 10.15 presso la Sala della biblioteca del Consiglio regionale, in via IV novembre a Campobasso, i portavoce del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina, terranno una conferenza stampa su Gigafactory di Termoli per illustrare le azioni richieste al Ministro Urso e le iniziative da mettere in campo.