L'accoglienza al contrario: "Presa di mira" e "rigata" l'auto di una turista in centro

TERMOLI. I due volti dell'accoglienza turistica e dell'educazione civica (o non civile...). Ci siamo rinfrancati, stamani, nel rendere il ringraziamento del marito che elogiava coloro che hanno soccorso la moglie dopo una caduta.

Ebbene, l'altra metà della mela, Platone ci perdonerà, riguarda coloro che vedono i turisti (e non soltanto loro) come nemici, da allontanare. Non è possibile commentare diversamente, perché a una ospite romana 52enne prima è stato lasciato sull'auto, una Ford Eco Sport nera, un biglietto dal contenuto inequivocabile, poi le è stata danneggiata, con la classica riga provocata da una chiave. Insomma, incivili della peggiore specie. Tutto questo, solo per aver lasciato parcheggiata la macchina sulle strisce bianche nel periodo del breve soggiorno.

Lì non insiste il disco orario, quindi una condotta inqualificabile da parte del vandalo di turno, questo gesto, compiuto in via Fratelli Brigida, è stato segnalato alla volante del commissariato, che transitava lì per i normali pattugliamenti.

