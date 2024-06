Principio d'incendio in un appartamento al Lido, sul posto 115 e Polizia locale

CAMPOMARINO LIDO. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e Polizia locale di Campomarino impegnati oggi pomeriggio al Lido, in via De Gasperi, dove al civico 35, in uno degli appartamenti di un complesso residenziale, è divampato un incendio causato da un corto circuito elettrico.

Per fortuna, il rogo non ha causato danni considerevoli e il tempestivo intervento della squadra in turno del 115 proveniente dalla caserma ubicata nel nucleo industriale ha permesso di circoscrivere l'emergenza ed estinguere le fiamme, riportando la situazione alla normalità.