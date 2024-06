Turista derubata nel parcheggio: «Aiutatemi a ritrovare i documenti»

CAMPOMARINO LIDO. Furti di ogni tipo, di ogni risma, sulla costa. Una turista venuta da un'altra regione lancia un appello:

«Sono stata derubata nella mia auto a Campomarino lido, nel parcheggio esterno del villaggio Diomedea, in contrada Molinella snc. Se qualcuno di buon cuore ritrovasse un borsone color senape e me lo restituisse gliene sarei grata. Non mi importa dei soldi che c'erano dentro, ma mi preme riavere i documenti, le chiavi e tutte le cose importanti che c'erano dentro. Grazie a chi mi aiuterà».

Ci si può rivolgere al recapito mobile 392.1278143.

Il furto, commesso nella mattinata di oggi, è stato denunciato ai Carabinieri della stazione di residenza.