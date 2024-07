Minoranza all'attacco in città: «Turismo e sicurezza, appello per un cambiamento urgente»

«Il dibattito sulla situazione di Termoli, città con una forte vocazione turistica, è sempre acceso durante le campagne elettorali. Tuttavia, è importante sottolineare che la maggioranza al potere sembra non aver ancora definito chiaramente che tipo di turismo si intende promuovere e sviluppare nel territorio termolese. È già evidente che la gestione attuale (nel segno della continuità) non si differenzi molto da quella degli ultimi cinque anni e, nonostante le promesse elettorali, non si sono ancora visti iniziali cambiamenti significativi.

Un aspetto critico che merita attenzione è la mancanza di controllo e vigilanza sul territorio da parte delle forze dell'ordine, in particolare dei Vigili Urbani. È preoccupante che il Sindaco Balice, all'inizio del suo mandato, non abbia ritenuto importante organizzare una presenza costante sul territorio, forse troppo impegnato a discutere con i partiti la distribuzione delle deleghe! La situazione dei parcheggi selvaggi sulle aiuole, sui marciapiedi e rotatorie, l'invasione di tavolini sulla piazza Ruffini, cumuli di immondizia in pieno centro e la generale incuria della città sono solo alcuni segnali di un problema più ampio.

La mancanza di regole e di controlli favorisce comportamenti incivili e dannosi per l'immagine della città. È urgente che il sindaco con le autorità competenti intervengano per ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica. Solo così Termoli potrà attrarre un turismo di qualità e garantire una crescita sostenibile del settore turistico locale.

Inoltre, non possiamo ignorare il grave problema dei furti e dei danni vandalici che si verificano con troppa frequenza. È necessario un impegno concreto per contrastare queste forme di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Invitiamo dunque il sindaco Balice a prendere sul serio queste critiche e a mettere in atto misure concrete per migliorare la situazione della città. Il turismo è un settore fondamentale per l'economia locale e non possiamo permettere che l'inciviltà e la disattenzione compromettano il potenziale di crescita di Termoli. È tempo di agire e di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la nostra comunità».

I consiglieri

Manuela Vigilante

Joe Mileti

Marcella Stumpo

Oscar Scurti

Mario Orlando

