Moto finisce contro la barriera sulla statale 85, due i feriti: uno è grave

STATALE 85. Ieri sera, domenica 30 giugno 2024, una moto con due persone a bordo ha perso il controllo, per cause in corso di accertamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri, urtando contro la barriera stradale. Per illuminare l’area durante i soccorsi e per eliminare le parti divelte del guard rail si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Isernia.

Due le ambulanze che hanno soccorso i due motociclisti di cui uno grave.

