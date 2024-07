Codice calore: bere tanta acqua? Urge ripristinare i distributori in ospedale

TERMOLI. Bere tanta acqua, idratarsi. Sono queste le parole più usate durante l’estate e che si leggono anche nel “codice calore” emanato del Ministero. Ma a Termoli, o meglio presso l’ospedale San Timoteo come si fa?

Da anni, ormai, dei distributori automatici non c’è più l’ombra. Sì, è vero, esiste il bar, ma l’esercizio a una certa ora chiude, e gli utenti che usufruiscono del pronto soccorso, ma anche chi è ricoverato, non ha la possibilità di potersi prendere una bottiglietta d’acqua.

«Fronteggiare al meglio gli effetti sulla salute del caldo, in particolare per i soggetti vulnerabili. Occorrono azioni organizzative che rafforzino l’ordinaria risposta alle richieste di assistenza sanitaria. In Molise, per l'estate 2024, come sarà attuato il codice calore previsto dal ministero? Come garantiamo un po' d'acqua ai pazienti in attesa al Pronto soccorso di Termoli, quando il bar è chiuso? A chi toccherebbe la decisione di mettere una banalissima "macchinetta" erogatrice al Pronto soccorso di Termoli? Quale arcano impedisce di mettere un erogatore di generi di prima necessità (leggasi almeno l'acqua al Pronto soccorso di Termoli?

Perché qualcosa ci deve essere, altrimenti non si spiega questa ulteriore sofferenza a cui sottoporre gli ammalati che, sfortunatamente, si recano al pronto soccorso di Termoli quando il bar è chiuso. All'ospedale di Termoli è assolutamente urgente rimettere le macchinette per l'acqua almeno al Pronto soccorso. L'acqua è il genere di necessità più importante in assoluto, specie in estate dove incombe sempre il rischio di disidratazione che il nemico aspecifico numero uno in qualunque stato di salute patologico specie se nelle condizioni di gravità ed urgenza. I pazienti e i parenti accompagnatori in lunga attesa al Pronto soccorso, specialmente ora che arriva estate e un clima torrido, non trovano (più) le macchinette per l'acqua e generi di conforto.

Al Pronto soccorso come si può lasciare la gente sofferente in attesa di cure non differibili ed i loro accompagnatori, specie di notte e in estate, per molte ore senza avere la possibilità di bere un "goccio" d'acqua? Non è accettabile aggiungere inutile sofferenza e disagi dovuti al malessere della malattia. In tutto l'ospedale di Termoli infatti si sente la mancanza delle "macchinette" per l'acqua e qualche genere di conforto.

Perché l'ospedale di notte continua a vivere e funzionare. Infatti se, specialmente di notte, si ha la necessità di una bottiglia di acqua, un caffè, una merendina non è possibile averla perché ovviamente il bar è chiuso. L'ospedale di notte purtroppo è vissuto e non smette mai le attività assistenziali senza soluzione di continuità. Si è rimesso il bar, perché non si sono rimessi anche i dispensatori di generi di conforto? A chi giova? Si fa appello affinché, prima che inizi l'estate, si rimettano le macchinette per l'acqua e per piccoli generi di conforto».