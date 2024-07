Estate in musica all'Oasi Beach Village: venerdì arriva il dj-producer Twenty Six!

TERMOLI. L’estate termolese entra sempre di più nel vivo e con essa il momento di divertirsi e scatenarsi sulla pista da ballo. Il lido termolese Oasi Beach Club, situato sul suggestivo lungomare sud di Rio Vivo, ha preparato per voi una serie di serate imperdibili che vi faranno vivere emozioni uniche sotto le stelle.

Ogni venerdì sera, preparatevi a ballare senza sosta! Sì, avete capito bene. Ogni venerdì, il lido l’Oasi si trasforma in una vera e propria discoteca a cielo aperto, punto di riferimento per chi vuole vivere l’estate al massimo, dove i ritmi travolgenti dei DJ più in voga vi faranno muovere fino a notte fonda. Si comincia con il dj - producer italiano Twenty Six, ospite venerdì 5 luglio, che farà ballare tutti con il suo successo mondiale “Buscando Money” e tanti altri.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’Oasi non smette mai di stupire, ospitando super guest di fama internazionale e ospiti speciali che trasformeranno ogni notte in un evento unico.

Ecco il calendario con tutti i vari ospiti dell'estate: sono solo alcune delle date che vi faranno battere il cuore e muovere i piedi. Ogni serata è un’occasione per vivere momenti indimenticabili in compagnia degli amici, sullo sfondo di una location mozzafiato.

Non solo musica, ma esperienze! Cosa aspettate? Scatenatevi e venite a ballare all’Oasi!