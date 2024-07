Scontro frontale in via Asia tra Opel Corsa e Fiat Punto

TERMOLI. Incidente stradale poco dopo mezzogiorno su via Asia, nella salita che conduce in via Ischia e all'ospedale San Timoteo.

Un impatto frontale, quello che ha coinvolto due autovetture, che viaggiavano in direzioni di marcia opposte. A intervenire sul luogo del sinistro il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, la Polizia locale e i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.

Soccorse le persone all'interno dell'abitacolo, rimaste ferite. Inevitabili le ripercussioni anche sulla circolazione, per permettere le operazioni di rilievo e soccorsi, dopo lo scontro tra una Opel Corsa blu e una Fiat Punto bianca.