Incendio a Campomarino, 64enne colto da malore trasportato al San Timoteo

CAMPOMARINO. È dovuto intervenire il 118 con i volontari della Misericordia, questa notte a Campomarino lido, mentre i Vigili del fuoco erano intenti a spegnere l’incendio di due auto.

I volontari si sono recati sul posto per un 64enne della provincia di Milano, che dopo aver sentito il boato si è recato in strada per vedere cosa fosse successo, poiché la sua auto era parcheggiata vicino alle macchine coinvolte nell’incendio.

Il 64enne, spaventato, ha iniziato a sentire dei dolori al petto e mentre i volontari prendevano i parametri vitali ha accusato un infarto.

Subito sono partite le manovre di defibrillazione. L’uomo è stato così trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Timoteo dov’è tuttora in osservazione.