Prova a vendergli giubbini e poi lo deruba nel parcheggio del San Timoteo

TERMOLI. Continuano senza sosta i furti nella nostra città.

È un allarme sociale che davvero non si riesce ad arrestare. Che siano vetture, furti in abitazioni, gli episodi crescono e si allargano a macchia d’olio.

Questa volta il malcapitato, un signore anziano, è stato derubato fuori dall’ospedale San Timoteo.

Il malintenzionato ha notato il signore che era in macchina in attesa di scendere per fare una visita. Si è avvicinato dicendogli di avere dei giubbini da vendere, alla risposta negativa dell’uomo, il truffatore ha continuato a insistere e quando il signore ha risposto di non avere contanti a sufficienza, il ladro gli ha chiesto di fargli vedere quanti soldi avesse.

L’anziano ha così aperto il portafogli e il malintenzionato ha afferrato tutti i soldi ed è scappato.

Sul posto è arrivata la Polizia.

Il prefetto Michela Lattarulo ha convocato sull’emergenza furti e in senso più ampio la problematica estiva sulla sicurezza, un nuovo coordinamento provinciale, invitando i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti, per mercoledì 3 luglio, alle 11.